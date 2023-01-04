Ergene'de "Tarhana Festivali" düzenlendi

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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi tarafından "Tarhana Festivali" gerçekleştirildi.

Misinli Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen festivalde, misafirlere tarhana çorbası ikram edildi.

Festivalde yerel sanatçılar sevilen şarkı ve türküleri seslendirdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, burada yaptığı konuşmada, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.



Festivale CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ile siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.















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