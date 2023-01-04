Çorlu Belediye Meclisi toplandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündemine geçilmeden önce Sarıkurt, belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 2022 yılı aralık ayında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında meclise bilgilendirmede bulundu.

Yapılan oylama ile Meclis üyeleri Değer Kara, Öner Tekin, Bilgehan Çağlar, Vijdan Yılmaz ve Mustafa Eryılmaz denetim komisyonuna seçildi.

Toplantıda, tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması, zabıta personeline ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin tespiti, birimler arası ödenek aktarımı yapılması, Cem Vakfı Çorlu Şubesi ile ortak hizmet projesi yapılması konuları ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek karara bağlandı.





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