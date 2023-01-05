Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Onar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

2023 dul ve yetim aylığı arttı mı, ne kadar oldu?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Onar, haber, çevre ve yaşam ile spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Onar, çevre ve yaşam kategorisinde Narciso Contreras'ın "Aman savaş duymasın", spor kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Havada" ile haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" fotoğraflarına oy verdi.

Başhekim Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar, kaliteli fotoğraflardan oluşan bir seçki hazırladığı için Anadolu Ajansını tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.