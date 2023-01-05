Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Onar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Onar, haber, çevre ve yaşam ile spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Onar, çevre ve yaşam kategorisinde Narciso Contreras'ın "Aman savaş duymasın", spor kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Havada" ile haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" fotoğraflarına oy verdi.
Başhekim Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar, kaliteli fotoğraflardan oluşan bir seçki hazırladığı için Anadolu Ajansını tebrik etti.