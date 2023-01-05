Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 30 uyuşturucu hap ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla zanlılar T.K. O.Y. ve S.S. gözaltına alındı.













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