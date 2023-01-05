Tekirdağ'da mağazadan mont çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde bir mağazadan mont çaldığı iddia edilen yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Bir alışveriş merkezindeki mağaza çalışanları, bir kişinin montları deneyip çıktıktan sonra bir montun eksik olduğunu fark etti. Daha sonra yabancı uyruklu İ.S'yi yakalayan çalışanlar durumu polis bildirdi.

İhbar üzerine olan yerine gelen Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptıkları kontrolde şüphelinin çantasından mağazadan çalınan montun olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan İ.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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