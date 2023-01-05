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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından yayınlanan 2021 Hizmet İhracatı Şampiyonları arasında yer alan Asyaport, liman işletmeciliği hizmetleri kategorisinde birinci oldu.

Asyaport'tan yapılan açıklamaya göre, hizmet sektörünün ihracattaki ilk ve tek temsilcisi olan Hizmet İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde yapılan 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları etkinliğinde, gösterdikleri başarılı performans ile sektörün 61.4 milyar dolarlık ihracata ulaşılmasına katkı sağlayan firmalar ödüllendirildi.

Hizmet İhracatçıları Birliğince düzenlenen 2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları programında 17 kategoride ilk üçe 51 firma girdi.

Asyaport Limanı, liman işletmeciliği hizmetleri deniz limanları arasında birinci, MSC ise yük taşımacılığı ve lojistik hizmetleri kategorisinde ikinci sırada yer aldı.

Liman işletmeciliği hizmetleri kategorisinde 4 yıldır deniz limanları arasında birinci olan Asyaport, 18 metre derinliğe kadar toplam 2010 metre rıhtımı ve yıllık 2,5 milyon TEU'ya varacak kapasitesi ile faaliyetini sürdürüyor.





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