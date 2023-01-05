Milli sporcu Emirhan Akçakoca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Atletizmde Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Emirhan, antrenörü Lokman Öksüz ile AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" başlıklı fotoğrafını seçen Akçakoça, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda da Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

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