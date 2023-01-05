Tekirdağ'da hazırlanan "bebek" ve "gelin" bohçaları sahiplerine ulaştırılıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı'nın "Hayata Başlarken" projesi kapsamında, Tekirdağ'da evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi genç kızlara "gelin bohçası", yeni doğum yapan annelere de "bebek bohçası" desteği veriliyor.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde Zeliha Yarapsanlı Kur'an Kursunda, görevli ve gönüllülerince yürütülen sosyal sorumluluk projesiyle 3 aileye yardımlar ulaştırıldı.

Tekirdağ Müftü Yardımcısı Melek Karakaş, AA muhabirine, "Hayata Başlarken" projesinin Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının 81 ilde yürüttüğü bir hayır hizmeti olduğunu söyledi.

Evlenecek kadınların ve yeni doğum yapan annelerin heyecanına ortak olduklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Bebek bekleyen veya yeni anne olmuş, bir de evlilik hazırlığı içerisinde olan genç kızlarımıza destek için bebek ve çeyiz bohçaları hazırlıyoruz. Onların ihtiyaç duyacakları malzemeleri kendilerine hediye ediyoruz. Buradaki amacımız, ihtiyaç sahibi ailelerin özellikle telaş ve heyecanlarında Türkiye Diyanet Vakfı, Tekirdağ Müftülüğü, Kur'an kursu öğretici ve öğrencileri olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Proje tüm ilçelerimizde müftülüklerimizin katkılarıyla yürütülüyor. Yıl içerisinde 190 aileye ulaşmayı amaçlıyoruz."

Kur'an kursu talebelerinden Emine Mulhan ise imece usulü hazırladıkları hediyeleri ailelere teslim ettiklerini anlattı.

Mulhan, bebek ve gelin bohçalarını özenle hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müftülüğümüz proje hakkında bize bilgi verince çok heyecanlandık. Daha önce bizlerin uyguladığı projeler vardı. Bu süreçte arkadaşlarımız arasında görüştük. Kimin ne şekilde katkı verebileceğini konuştuk. Projeyi anlattığımızda çevremizdekiler de katkı sağladı. Ürünlerimiz toplandıktan sonra arkadaşlarımız ile imece usulü ile ailelere hediye veriyoruz. Bir genç kızın en güzel gününde, nasıl bohçası özenerek en güzel şekilde yapılıyorsa biz de aynı duygularla bohçaları hazırladık."

Yeni doğum yapan ve hazırlanan hediye bohçasını teslim alan Yüksel Uğraş da kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Bebek bekleyen Dilek Tan ise yaşadığı tatlı telaş içerisinde hediye bohçasının kendisi için son derece anlamlı olduğunu dile getirdi.

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