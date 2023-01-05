Çorlu'da bir kişi evinde ölü bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Nusratiye Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan İsa Öztürk'ten (40) 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.



Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından ceset, Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.





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