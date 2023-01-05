İstanbul'da vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

Dünyanın en güzel kadınları seçildi! Listede 3 Türk var

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Kore gazisi Şükrü Halıcılar, defnedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ikamet eden Halıcılar (91), İstanbul Avcılar'da kızının evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Halıcılar için askeri tören düzenlendi.

Gazinin cenazesi, öğle namazının ardından Ataköy 5. Kısım Camisi'ndeki cenaze namazı sonrası Kazlıçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.