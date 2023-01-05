Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Saray Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 241 gram uyuşturucu, 20 sentetik ecza hap ve 6 sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında "Suç işlemek için örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı.



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