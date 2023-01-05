GÜNCELLEME - Tekirdağ'da dereye yuvarlanan hafif ticari araçta ölen genç kız defnedildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dereye yuvarlanan hafif ticari araçta hayatını kaybeden genç kız, son yolculuğuna uğurlandı.
A.B. yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolunda kontrolden çıkarak Kumluca Deresi'ne yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki İrem Çokbilir (21) hayatını kaybetti, sürücü A.B, Abdulkadir K. ve Gamze Duran B. ise yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen genç kızın cenazesi de bu hastanenin morguna getirildi.
Hastanedeki işleminin ardından yakınlarına teslim edilen Çokbilir'in cenazesi, Rüstempaşa Camisi'ne götürüldü.
Camideki törende genç kızın annesi Serap ile babası Murat Çokbilir, taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazının ardından İrem Çokbilir'in naaşı, Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.