Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri okulun serasına marul ekti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ilkokul öğrencileri okul bahçesinde bulunan seraya marul ekti.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Ticaret Borsası İlkokulu işbirliğinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ilkokul öğrencileri belediyeye ait seralarda yetiştirilen fideleri toprakla buluşturdu.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde belediye ekipleriyle serada marul ekti. Öğretmenler de etkinlik sonunda öğrencilere tarımın öneminden bahsederek çeşitli bilgiler verdi.









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