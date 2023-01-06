Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere deneme sınavı hizmeti

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, 14-15 Ocak'ta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde üniversite adaylarına yönelik TYT-AYT deneme sınavı düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deneme sınavına il genelindeki tüm lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunu olup üniversite sınavına girecek gençler ücretsiz katılabilecek.

Sınavla ilgili tüm ücretler belediye tarafından karşılanacak.

Öğrencilere gerçek sınav atmosferini yaşatarak fırsat eşitliği oluşturabilmeyi amaçlayan belediye, TYT-AYT sınav simülasyonu ile öğrencilerin hem bilgi seviyelerini ve eksiklerini tespit etme hem de gerçek sınav ortamında kendilerini sınayarak sınav heyecanını minimuma indirmelerini de hedefliyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrencilerin sınav simülasyonu ile gerçek sınav deneyimi yaşayacağını kaydetti.





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