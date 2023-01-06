Tekirdağ'da bir atmaca ve kovaladığı kumru iş yerine girdi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kovaladığı kumruyla iş yerine giren atmacanın dışarıya çıkarılması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleymanpaşa ilçesinin 100. Yıl Mahallesi'ndeki balıkçıya, bir atmaca ve kovaladığı kumru girdi.

Balıkçıda bulunan iş yeri sahibi ve yanındakiler yakalamaya çalıştığı esnada atmaca açık olan kapıdan dışarı çıktı.

Kumru ise iş yeri sahibince dışarıya salındı. Kuşların iş yerine girmesi ve atmacanın dışarıya çıkarılması güvenlik kamerasına yansıdı.

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