Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Velimeşe Mahallesi, Yulaflı Üst Geçit mevkisinde, G.C.K. idaresindeki 59 PP 604 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazayı gören etraftakiler, polis, jandarma ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın sürücüyü araçtan çıkartarak tedavisi için ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.



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