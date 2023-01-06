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Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA

Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre ve yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Öcal, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi", çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali", sporda ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarına oy verdi.

Tohumcu da tercihini haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" spor kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğraflarından yana kullandı.

Akçal'ın tercihi de haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" fotoğrafları oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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