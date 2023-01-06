Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kurum müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "çevre ve yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Öcal, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi", çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali", sporda ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" fotoğraflarına oy verdi.

Tohumcu da tercihini haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" spor kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" fotoğraflarından yana kullandı.

Akçal'ın tercihi de haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" fotoğrafları oldu.





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