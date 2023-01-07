Tekirdağ'da "endüstriyel kaza tatbikatı" yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, "endüstriyel kaza tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve bu kazalarda uygulanacak müdahale senaryolarına istinaden oluşturulan "büyük endüstriyel kaza senaryolu tatbikat" yapıldı.

Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan tatbikata UMKE, itfaiye, jandarma ekipleri katıldı. AFAD KBRN ekibi de tatbikatta gözlemci kuruluş olarak yer aldı.

LPG dolum tesisinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği deprem sonrasında oluşan sızıntılarla çıkan büyük yangına müdahale çalışması başlatıldı ve tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı.





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