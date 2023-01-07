Tekirdağ'da öğrencilere spor çantası hediye edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince öğrencilere spor malzemesi hediye edildi.
Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 61 öğrenciyi spora yönlendirmek, bir branşta kendilerini geliştirip bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurs düzenlendi.
Toplum Destekli Polislik Şubesi ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere 8 hafta süren futbol kursu verildi.
Kursların sonunda 75. Yıl Spor Tesislerinde düzenlenen programda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Özkan Kara öğrencilerle bir süre sohbet edip, top oynadı.
Ardından Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, içinde forma, spor ayakkabı, çorap, tozluk ve havlu bulunan spor çantalarını öğrencilere dağıttı.
Öte yandan kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce lisans çıkartılacak.