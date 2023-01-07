Tekirdağ Valisi Yıldırım'ın ziyaretleri

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım, yeniden rektörlüğe atanan Şahin'i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Şahin, Yıldırım'a teşekkür etti. Rektör Şahin, Vali Yıldırım'a üniversitenin hayata geçireceği proje, faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından Yıldırım, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Vali Yıldırım, Günay'a yeni çalışma dönemi için tebrik ve başarı dileklerini iletti. Ziyarette Tekirdağ'ın marka değerini daha yukarı taşımak için yapılabilecek çalışma ve faaliyetler hakkında görüşüldü.





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