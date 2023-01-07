Tekirdağ'da dedektörle define arayan 3 zanlı yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dedektörle define aradığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, S.K. Ç.K. ve D.K'nin bölgede dedektör ile define aradığını belirledi. Define aranan yerde 3 dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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