Tekirdağ Şehir Hastanesi'ndeki alerji hastalıkları bölümünde 12 bin 275 çocuğa hizmet verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümünde geçen yıl 12 bin 275 çocuğa hizmet verildi.

Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Ali Demirhan, AA muhabirine, Tekirdağ'ın yanı sıra çevre iller ve yurt dışından da hasta kabul ettiklerini söyledi.

2022 yılında 12 bin 275 çocuğa hizmet verildiğini aktaran Demirhan, "Hastaneye tedaviye gelen aileler buradan memnun ayrılıyor. Çocuklara gerekli tedavileri uygularak sağlıklarını kavuşturuyoruz. Çocuklara en uygun tedavileri uygulamaya çalışıyoruz. Ailelerin buradan mutlu ayrılması bizleri de sevindiriyor." dedi

Hastaneye kızını getiren Şerife Gürman, Dr. Ali Demirhan ile tedaviye başladıktan sonra kızının yıllardır devam eden alerjisinin sona erdiğini ifade etti.

Sürekli farklı hastanelere gittiğini ve çözüm bulamadıklarını belirten Gürman, "Kızımın doğduğundan beri rahatsızlığı vardı. Birçok doktora gittik ve bize bununla yaşamamız gerektiğini söylüyorlardı. Sürekli bu durumla karşılaşıyorduk. Daha sonra Ali Bey ile tanıştık. Uyuyamayan, sürekli kaşınan, her tarafı yara olan çocuğuma güzel bir tedavi uygulayarak çocuğumda inanamadığımız bir iyileşme gerçekleşti. Çocuğumda kaşınma uykusuzluk hiç bir şey kalmadı. " dedi.

Nagehan Öntaş da çocuğunun besin alerjisi olduğunu ifade ederek, "3-4 aydır tedaviye gidip geliyoruz. Hocamız besin testleri yapıyor ve şu an tedavimiz çok güzel gidiyor. Çocuğumun durumu gayet iyi." diye konuştu.

Torununu hastaneye getiren Şükrü Balcı ise doktorun hasta takibinden ve hastane hizmetinden çok memnun olduklarını dile getirdi.





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