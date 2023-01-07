Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık Mahallesi'ndeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.













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