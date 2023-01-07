TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftasında Tekirdağ Süleymanpaşa, konuk ettiği Görele Belediyespor'u 35-30 yendi.
Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 21-18 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Tekirdağ Süleymanpaşa, maçı 35-30 kazandı.
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