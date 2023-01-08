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TEKİRDAĞ (AA) - İskeçe Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Şerifoğlu, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Şerifoğlu, yeniden rektörlüğe atanan Şahin'i tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Şahin, Şerifoğlu'na teşekkür etti, üniversitenin hayata geçireceği proje, faaliyet ve çalışmaları anlattı.

Ziyarette, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve KADEM Yönetim Kurulu Üyeleri, NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Onat Kocabıyık yer aldı.

- AFAD Müdürü Recep Erol'a ziyaret

Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur, Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol’u ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Bülent Uygur, çalışmalar ve karşılıklı yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Ziyareti için Uygur'a teşekkür eden Erol, birlikte güzel çalışmalar imza atacaklarını belirtti, günün anlamına yönelik afet ve acil durum çantası hediye etti.









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