Süleymanpaşa ilçesinde parklar yenileniyor

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçedeki parklarda spor aletleri, kamelyalar ve oyun grupları yenileniyor.
Süleymanpaşa Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bulunan 70 oyun parkı yenilenecek.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, planlanan program dahilinde ilçedeki parklarda çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Parklardaki tüm fitness aletleri, oyun grupları ve kamelyaların yenilendiğini belirten Yüksel, "Vatandaşlarımızın daha rahat spor yapabilmeleri çocuklarımızın konforlu bir şekilde oyun oynamaları için hem yenileme çalışmaları, hem de yeşil alanların oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde bulunan 70 oyun parkını sıfırdan yenileyeceğiz. Şehit Fethi Sekin ile şehrimize büyük hizmetleri bulunan eski Belediye Başkanlarımızdan Hafız Hulusi Bey’in ismini yaşatacağımız parklarımızın açılışını AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yapmaktan büyük mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.