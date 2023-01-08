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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeline yönelik "Birey ve aileler için afet bilinci" eğitimi düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime enstitüde görev yapan personeller katıldı.

Eğitimde, görevli personeller tarafından afet öncesi hazırlık, afet durumunda yapılması gerekenler anlatıldı, sorulan sorular cevaplandırıldı.

- "Türk Müziği Korosu" konser verdi

Tekirdağ'da "Türk Müziği Korosu" konser verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre "Şarkılar bizi söyler biz de şarkıları söyleriz" İl Eylem Planı doğrultusunda, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde şef Hasan Ergül koordinesinde oluşturulan Türk Müziği Korosu, konserini Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleştirdi.

Konserde, solo ve koro olmak üzere 20 eser seslendirildi.

Konserde, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yadımcısı İlhan Koçer görev alan öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti, Koro Şefi Hasan Ergül'e çiçek verdi.





















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