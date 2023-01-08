Tekirdağ'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karatepe mevkisinde iş makinesiyle çöpleri düzenleyen Hasan Özkan (36), devrilen iş makinesinin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan'ın öldüğünü belirledi.

Özkan'ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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