Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar ele alındı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Albayrak ve Toprak'a teşekkür etti.

- Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri verildi

Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre tören Tekirdağ Adliyesinde gerçekleştirildi.

Özge Çorapçı Düzgünel, Asilhan Burak Türkmen, Aysu Gören, Göktuğ Biçer, Kadir Memiş, İsmail Mücahit Özen, Bilal Cabbar ve Bilge Çobanoğlu’na ruhsatnameleri yapılan yemin törenle takdim edildi.

Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.