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Uçmakdere'de 2022'de yaklaşık 20 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

AA

Uçmakdere'de 2022'de yaklaşık 20 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da mavi ve yeşilin buluştuğu Ganos Dağı eteklerindeki Uçmakdere'de, yamaç paraşütüyle geçen yıl yaklaşık 20 bin uçuş gerçekleştirildi.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteğindeki ormanların bütünleştiği Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi, geçen yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ekstrem spor tutkunları bölgede dört mevsim, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre yamaç paraşütü uçuşu yaptı.

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentten ve yurt dışından gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

2022'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla, Uçmakdere'den yapılan yamaç paraşütü uçuşları 2021 yılına göre yüzde yüz artış gösterdi. Bölgede kışın da özellikle hafta sonları uçuş yapılması bu sayının artmasında etkili oldu.

2021 yılında Uçmakdere'den 10 bin civarında uçuş yapılmıştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'nin doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin ilgisini çektiğini söyledi.

İstanbul'a yakın yerde doğa turizmi, ekoturizm ve agro turizm imkanı arandığında bunun adresinin Uçmakdere olduğunu belirten Hacıoğlu, "Uçmakdere'nin deniz kısmında dalış ve yelken yapılabiliyor. Kara tarafında başta yamaç paraşütü olmak üzere off-road, trekking gibi önemli aktiviteler gerçekleştiriliyor." dedi.

- İstanbul'un yanı başında olması avantaj sağlıyor

Hacıoğlu, mahallenin her geçen yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırladığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Doğanın tadını çıkarmak için gelenler buradaki işletmelerde Tekirdağ'a özgü yöresel kahvaltı yapabiliyor. Uçmakdere'de görmeye değer arkeolojik unsurlar da bulunuyor. Burada yapılan aktivitelerin en önemlisi yamaç paraşütü. Çok kalabalık olan İstanbul'un hemen yanı başındaki Uçmakdere'de geçen yıl yaklaşık 20 bin uçuş yapıldı. Tekirdağ'a İstanbul'dan gelen yerli turist sayısı çok fazla."

Bölgede yamaç paraşütü uçuşlarının kışın da sürdüğünün altını çizen Hacıoğlu, "Bu sene kış geç geldi, hatta neredeyse gelmedi. Sıcaklıklar 13-14 derecelerde. Tarım açısından bu durum dezavantaj olsa da turizm açısından Tekirdağ'a avantaj sağladı. Havanın böyle olması yamaç paraşütüne ilgiyi artırıyor." diye konuştu.

Hacıoğlu, Uçmakdere'de yamaç paraşütü festivali yapılması halinde bölgeye ilginin daha da artabileceğini dile getirdi.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü kurucu üyesi Sanlı Fidan da Uçmakdere'nin her mevsim uçuşa uygun bir yer olduğunu ifade etti.

Yakın illerden bölgeye çok büyük ilgi olduğunu aktaran Fidan, "Özellikle hafta sonları çok yoğun uçuşlar oluyor. İnsanlar yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşmaktan keyif alıyor. Uçuş yapmak isteyenler Uçmakdere'ye gelip bu güzelliklerin tadını çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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