Tekirdağ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ergene ilçesinden Çerkezköy istikametine giden 59 TT 516 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada, kamyon sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan S.Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.