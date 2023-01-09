Tekirdağ'da "Ağaçlar ayakta ölür" adlı tiyatro sahnelendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tiyatro oyuncusu Nevra Serezli'nin de rol aldığı "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli oyun seyirciyle buluştu.

İyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan adamın eşine yapmaya çalıştığı iyilik üzerinden anlatıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sergilenen oyunun ardından usta oyuncu Nevra Serezli AA muhabirine, seyircilerin maske takmaya devam etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Kovid-19'un başladığı günden itibaren maske takmaya başladıklarını aktaran Serezli, tiyatro ekibiyle birlikte hala çok dikkatli olduklarını belirtti.

Oyunlarını izlemeye gelen genç tiyatro oyuncularına tavsiyede bulunan Serezli, "Genç tiyatro oyuncularına söylenecek en güzel şey mesleği sevmeleri. Meslek sevilmez ise yapılacak bir meslek değil. Sevmesek bu yaşımızda bu kadar yolu, otel odaları, turneler ne kadar rahat şartlar olursa olsun yapılacak iş değil. Bu tamamen sahne sevgisi olan bir şey." diye konuştu.

Tiyatro oyunculuğunu seçen kişilerin kendine ait özel hayatı olmayacağını aktaran Gökhan Mete ise oyuncunun hasta olmaya hakkının bulunmadığını dile getirdi.

Dünyada zor olan iki meslekten birinin tiyatro oyunculuğu vurgulayan Mete, "Bu işi çok sevmek lazım, sevmeden olmaz. Hatta hep söylerim kendine ait bir şey olamayabilir. Hasta olmaya hakkın yoktur. Annen ölür ama sahneye çıkmaz zorundasın. Dişin ağrır sahneye çıkmak zorundasın. Öyle disiplinli bir iştir." dedi.



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