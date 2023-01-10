Tekirdağ Valisi Yıldırım 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez unsuru olan basın mensuplarının, vatandaşların bilgi ve haber alma hakkının karşılanmasını sağlayarak vatandaşların bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde çok önemli bir görev üstlendiği belirtti.

Basın mensuplarının aynı zamanda vatandaşların ihtiyaç, talep ve beklentilerini duyurarak önemli bir kamu hizmeti yaptığını aktaran Yıldırım, "Yerel basın mensupları, kamuoyunun beklentilerini yansıtmanın yanı sıra ilimizde hayata geçirilen projeleri, çalışmaları, etkinlikleri haber yaparak ilimizin sosyal, kültürel, ekonomik yönden gelişimine de katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, basın mensuplarının, yaptıkları haberler ve yazdıkları yazılarla, milli ve manevi değerlerin benimsetilmesinde, milli hissiyatın uyanmasında da etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Basınımızın güçlenmesi, Tekirdağ’ın güçlenmesi demektir. Bu yüzden yerel gazetelerimizin satın alınarak evlerimizde, iş yerlerinde, kahvehanelerde, çay bahçelerinde bulundurulması, internet haberciliği yapanların takip edilmesi, yerel basınımızın güçlenmesi ve varlığını sürdürebilmesi için büyük önem taşır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.