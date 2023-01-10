Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde belirlenen bazı adres ve araçlarda arama yapıldı.

Aramalarda 200 gram sentetik kannabinoid, 30 gram metamfetamin, 3 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla zanlılar F.G, G.B, D.K, V.K, S.B. B.C, A.Ç. Ö.M. A.K, B.Z. ve F.B. gözaltına alındı.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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