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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı ve Borsa Meclis Başkanı Hikmet Mutlu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar ele alındı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Sarı ve Mutlu'ya teşekkür etti.

- Tekirdağ'da kurumlar arası çalışmalar değerlendirildi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kurumların yöneticileri ile koordinasyonu sağlamak amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, kurumların çalışma konuları ile ilgili bilgi alış verişi yapıldı, tarım sektörü ile ilgili gelişmeler ve kurumlar arasında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, DSİ 13. Bölge Müdürü Emre Karakaş, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ve personeller katıldı.



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