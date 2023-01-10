Tekirdağ'da genç kızı öldüren şüpheli intihar etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde genç kızı bıçaklayarak öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Aysun Ahnas (24), Eski Cami-Orta Cami Mahallesi'ndeki evinde, arkadaşı Baver Gözetir (26) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gözetir, Ahnas'ı boğazından bıçakla yaraladı. Gözetir daha sonra kendini asarak intihar etti.

Ahnas'tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ahnas ve Gözetir'in öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından gençlerin cesedi, otopsi yapılması için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.