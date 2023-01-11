Tekirdağ'da işçi servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ersan Sansu idaresindeki 34 EC 8466 plakalı kamyonet, Türkgücü Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Nuri Ortaca yönetimindeki 59 S 1877 plakalı, işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile işçi servisindeki 19 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan kamyonet sürücüsü Sansu, yapılan müdahaleye rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise çeşitli hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk'ün de olay yerinde incelemelerde bulunduğu kaza sonrası, kısmen trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar açıldı.



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