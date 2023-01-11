Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar ele alındı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Mahmut Şahin'e teşekkür etti.

- Tekirdağ'da üreticilere fidan dağıtıldı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Şarköy ilçesinde üreticilere fidan dağıtıldı, fidan dikimi ve budama konularında bilgi verildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilere destek verdiklerini belirtti.

Üreticilerle sürekli bir araya geldiklerini aktaran Öcal, "Altıparmak kiraz çeşidinin Şarköy İlçemize özgü sanayi tipi bir çeşit olması sebebiyle bu çeşidin yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin ekonomik seviyesini arttırmayı amaç edindik. Müdürlük olarak üreticilerimizin daima yanındayız ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla personellerimizle birlikte yoğun olarak çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.