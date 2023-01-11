Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir kişiye ait yazlık evden su motoru, kablo, tüp, su saati ve alüminyum korkuluk ile aynı sokakta bulunan bir inşaattan elektrik kablosu çalındığını tespit etti.

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheliler D.B, A.D, B.D, M.Y, F.K. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Çerkezköy'de kaçakçılık operasyonu

Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara, tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bir ev ve işyerine düzenledikleri operasyonda, 181 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 45 puro, 550 gram cep tütünü, 16 elektronik sigara ile 16 bin 60 makaron ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler Ö.K ve S.Y. gözaltına alındı.



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