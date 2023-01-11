Tekirdağ'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Reşadiye Mahallesi, Şinasi Kurşun Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
O sırada yoldan geçen ve kavgaya dahil olan A.K. (27) ve Y.G. (25) bıçakla yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan kavga sonrası 10 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelilerden bir kısmı emniyetteki işlemleri sonrası serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü, E.D. ve C.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ''kasten yaralama'' suçundan tutuklandı.