Tekirdağ'da büyükbaş çiftliğinde çıkan yangında 4 buzağı telef oldu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında 4 buzağı telef oldu.

Karacakılavuz Mahallesi'nde büyükbaş hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevler kısa sürede samanlığa yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hayvanların bulunduğu çiftlik boşaltıldı, ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 buzağı telef oldu, bine yakın saman balyası yandı, çiftlik hasar gördü.





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