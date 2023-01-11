Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı.

Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündemine geçilmeden önce Albayrak, belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 2022 yılı aralık ayında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında meclise bilgilendirmede bulundu.

2022 yılında yapılan toplantılara mazeretsiz şekilde katılan meclis üyelerini tebrik eden Albayrak, "2022 yılı verimli ve tempolu geçti. Tekirdağ'a hizmet etmenin haklı gururunu yaşadık. İnşallah 2023 yılında da aynı şekilde hemşerilerimize hizmet etmeye hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

Toplantıda, Denetim Komisyonu'na üye seçimi yapıldı, Belediye Meclisi'nin çalışma günleri her ayın ikinci haftası olarak ve tatil ayı ise ağustos olarak belirlendi.

Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından Albayrak, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.





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