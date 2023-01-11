Tekirdağ’da asayiş

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahçelievler Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y. E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Tekirdağ'da kumar oynadığı iddiasıyla 5 kişiye işlem yapıldı
Kapaklı ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
Kullanılan materyaller ve paralara el konuldu, iş yeri sahibi O.G. ve kumar oynayan 5 kişiye idari işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.