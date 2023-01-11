Tekirdağ’da asayiş

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahçelievler Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y. E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Tekirdağ'da kumar oynadığı iddiasıyla 5 kişiye işlem yapıldı

Kapaklı ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir kahvehaneye denetim gerçekleştiren polis ekipleri, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Kullanılan materyaller ve paralara el konuldu, iş yeri sahibi O.G. ve kumar oynayan 5 kişiye idari işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.