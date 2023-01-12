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TEKİRDAĞ (AA) - Hayrabolu'da geçen yıl 201 çiftin nikahı kıyıldı.



Hayrabolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 201 çiftin evlendirme işlemleri gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Osman İnan, evlenen çiftlerin mutluluklarına ortak olduklarını belirtti.

Nikah kıyma işlemlerine katılmaktan mutlu olduğunu aktaran İnan, "2023 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. İlçemizde nikahını kıydığımız çiftlere mutluluklar diliyorum."ifadelerini kullandı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitelerin yaptığı çalışmalar ele alındı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Polat'a teşekkür etti.

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