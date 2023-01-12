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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ Valisi Yıldırım, Hayrabolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AA

Tekirdağ Valisi Yıldırım, Hayrabolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Hayrabolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlığı ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Lahana Mahallesi’nde düzenlenen halk toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Yıldırım, daha sonra 2000 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Er Hüseyin Çetin’in ailesini de ziyaret etti.

Ziyarette Yıldırım, "Sizler de bize şehidimizin emanetisiniz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin fedakarlıkları cesaretleri sayesinde bu kutsal toprakların bizlere vatan olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra, Hayrabolu Devlet Hastanesi, yarı olimpik yüzme havuzu inşaatı, Buzağcı Mahallesi kavşak çalışması ve Alpullu Caddesi polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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