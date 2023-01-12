Tekirdağ'da bir otomobilde 50 şişe kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 50 şişe kaçak içki ele geçirildi, İKİ kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kayı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 50 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Z.A. ve C.A. gözaltına alındı.

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