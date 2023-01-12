Marmara Denizi'nde ulaşım normale döndü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Kentte hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesiyle, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle ava çıkamayan balıkçılar da bugün denize açılacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, havanın normale dönmesiyle balıkçıların nasiplerini aramaya devam edeceğini söyledi.

Pehlivanoğlu, ağ bakımlarını tamamlayan balıkçıların denize açılacağını aktararak, "İnşallah balıkçılar kıyıya boş dönmez. Bu sezon balıkçılar için bereketli oluyor. Balığın olması hem balıkçıyı hem de vatandaşları sevindirir." dedi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, öğleden sonra ve yarın sağanak bekleniyor.

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