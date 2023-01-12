Anaokulu öğrencileri atık malzemelerden oluşturulan alanlarda çevre bilinci kazanıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da bir anaokulunda öğretmenlerin atık malzemelerden oluşturduğu müzik, resim ve matematik köşesinde öğrenciler, hem eğlenerek öğreniyor hem de çevre konusunda bilinçleniyor.

Çorlu Ural Özyiğit Anaokulu'nda öğretmenler, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak için atık kumaşlardan resim, evlerdeki kullanılmayan mutfak aletlerinden müzik ve kuru ağaçlardan matematik köşesi oluşturdu.

Atık kumaşlara resim çizip müzik köşesinde hoşça vakit geçiren öğrenciler, matematik köşesinde ise matematik işlemleri yapıyor.

Kullanılmayan malzemelerinden oluşturulan köşelerdeki etkinliklere severek katılan öğrenciler, eğlenerek çevre bilinci kazanıyor.

Öğrenciler ayrıca düzenlenen etkinliklerle kendilerine atık plastik kutular ve odun parçalarıyla da oyuncak yapıyor.

- "Geri dönüşüme çok önem verdik"

Okul Müdürü Ayça Karakuş, AA muhabirine, okulda oluşturulan alanlarda tamamen geri dönüşüm malzemeleri kullandıklarını söyledi.

Geleceğe çocuklarla yön vermek istediklerini ifade eden Karakuş, "Etkinlik alanlarını oluştururken geri dönüşüme çok önem verdik. Bu yaptığımız alanlar, müzik alanları, kümes, matematik alanı, parkurlar... Mesela müzik köşemizi yaparken evlerden, velilerden aldığımız mutfak araç gereçlerini, tencere, tava, rende hepsini kullandık. Müzik köşesinde tamamen eski aletler var." diye konuştu.

Karakuş, okulda plastik kullanımını mümkün oldukça azaltmaya çalıştıklarını belirtti.

Okuldaki öğrenme alanlarında yeni hiçbir materyalin olmadığının altını çizen Karakuş, şunları aktardı:



"Kütüklerle matematik köşesi yaptık. Çocuklar toplama çıkartma işlemlerini burada yapabiliyor. Evlerden şişeler istedik. Şişelerin içine su koyduk. Çocuklar ritim çubuklarıyla beraber şişelere vurup sesleri hissediyor. Etkinlik alanlarımızı amacına uygun oluşturduk ve sıfır hiçbir şey almadık, hepsi evlerden, okulda bulduklarımızdan yaptıklarımız. Paletlerle yeni oyun alanları oluşturduk. Minderler, oturma alanları yaptık. Eğitim alanımızı eski paletlerle dönüştürdük."

Karakuş, çocukların geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilinçlenmeye başladıklarını vurgulayarak, "Çocuklar bazen bazı fikirlerle geliyorlar, 'Öğretmenim, şunu da yapalım mı, bunu da yapalım mı?' diyorlar. Bazen sokaklardan getirdikleri parçaları, ağaçları, dalları, etkinlik olarak onlar kendileri oluşturuyor çünkü rol model onlar için çok önemli. Ne görürlerse onu ortaya çıkartıyorlar. Her şeyin farkındalar ve yaptıkları her etkinlikte de bunu özümsediklerinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklara evdeki malzemelerde oyuncak yapılabileceğini gösteriyoruz"

Öğretmen Büşra Polatlı, kullanılmayan malzemelerden oluşturulan etkinlik alanlarının öğrencilerin duyarlı olması konusunda çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Polatlı, öğrencilerin okulda atık malzemelerin işe yaradığını görme fırsatı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"İhtiyaçlarımız doğrultusunda geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulan alanlarda etkinlik yapabiliyoruz. Çocuklarla atık kumaşlara resim çiziyoruz. Genel olarak velilerin isteklerine göre ya da bizlerin isteklerine göre de farklı materyallerle etkinlik alanları oluşturmaya devam ediyoruz."

Öğretmen Nurtaç Kaplan da geri dönüşüm konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.

Atıkların sadece atık olmadığını çocuklarla başardıklarını anlatan Kaplan, şunları söyledi:

"Çocuklarla kullanılmayan malzemelerden oyuncak yapıyoruz. Burada çocuklara satın almadan da evdeki malzemelerde oyuncak yapılabileceğini gösteriyoruz. Daha sonra burada yine plastik malzemeler kullandık. Deterjan kutularından filler yaptık. Ağaçları kullandık. Doğadan malzemeler de kullanarak oyuncaklar, çeşitli etkinlikler yapmaya çalıştık. Çocukların duyarlı olması konusunda güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz."

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