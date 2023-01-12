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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Çınarlı Mahallesi’nde Taziye Evi, Fatih Sultan Mehmet Han Camii ve Kadın Yaşam Merkezi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili yetkili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Vatandaşlara modern ve konforlu hizmet alanları sunma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Yüksel, "İlçemizde oldukça güzel projeleri hayata geçiyoruz. Ziyaretimizde çalışmalar hakkında bilgi aldık. Mahalle sakinlerimiz ile sohbet etme imkanı yakaladık. Projelerimizi kısa zaman içerisinde tamamlamak istiyoruz. Projelerimiz tamamlandığında herkesin beğenisini kazanacak."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeline afet farkındalık eğitimi verildi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli personellere afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim kapdamın da ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim, görevli personeller tarafından sorulan soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.







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