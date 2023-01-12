Tekirdağ'da sınavdan çıkan üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine Türkiye Diyanet Vakfı Tekirdağ Şubesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından çorba ikram edildi.

Türkiye Diyanet Vakfının "İçimizi Isıtan İyilik" Projesi kapsamında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen etkinlikte sınavdan çıkan öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınav haftasında yanlarında olduklarını belirtti.

Tüm final ve vize haftalarında öğrencilere çorba ikramı yapmak istediklerini aktaran Karakaş, "Türkiye Diyanet Vakfının 81 ilde yürütmüş olduğu projelerinden bir tanesi. Proje kapsamında, üniversitelerde, hastane bahçelerinde, pazaryerlerinde, şehir merkezlerinde çorba ikramı yapılıyor." diye konuştu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencilerinden Savaş Tahmaz ise final haftasında olduklarını belirterek bu süreçte kendilerine destek olan Tekirdağ İl Müftülüğüne teşekkür etti.





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